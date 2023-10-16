Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар’єр

Сьогодні 07:15
просмотров

Глибина кар'єру - приблизно 500 метрів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар'єр

Учора, 15 жовтня, у Жовтих Водах сталася надзвичайна подія. Там поблизу вулиці Кооперативна у кар’єр впали дві дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:33.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на схилі рудного кар’єру на відстані 150 м від верхньої кромки знаходяться дві дівчинки та не можуть самостійно вибратися.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар'єр

За допомогою рятувальної мотузки ДСНС-ники підняли дітей (2012 та 2014 років народження) зі схилу кар’єру та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Дівчаток доправили до лікарні для подальшого медичного огляду.

До порятунку дітей залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар'єр

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар'єрУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі поблизу Мануйлівського пляжу знайшли тіло потопельника
Новини Дніпра
Вчора 12:53
У Дніпрі поблизу Мануйлівського пляжу знайшли тіло потопельника

У річці Дніпро поблизу пляжу "Мануйлівський" знайшли тіло людини.

На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан
Новини Дніпра
Вчора 09:42
На Дніпропетровщині водій Volkswagen протаранив ресторан

Вчора пізно ввечері у місті Першотравенск сталося серйозне ДТП.

На Дніпропетровщині з вантажівки через ДТП вилилося 500 літрів пального
Новини Дніпра
14.10.2023 09:55
На Дніпропетровщині з вантажівки через ДТП вилилося 500 літрів пального

Серйозне ДТП сталося у смт Покровське Синельниківського району.

На Дніпропетровщині під час пожежі виявили тіло людини
Новини Дніпра
14.10.2023 08:57
На Дніпропетровщині під час пожежі виявили тіло людини

Вчора пізно ввечері у селищі Біленщина Кам’янського району сталася пожежа.

Наверх