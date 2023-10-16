На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар’єр

Глибина кар'єру - приблизно 500 метрів.

Учора, 15 жовтня, у Жовтих Водах сталася надзвичайна подія. Там поблизу вулиці Кооперативна у кар’єр впали дві дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:33.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що на схилі рудного кар’єру на відстані 150 м від верхньої кромки знаходяться дві дівчинки та не можуть самостійно вибратися.

За допомогою рятувальної мотузки ДСНС-ники підняли дітей (2012 та 2014 років народження) зі схилу кар’єру та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Дівчаток доправили до лікарні для подальшого медичного огляду.

До порятунку дітей залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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