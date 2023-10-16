Нічні вибухи у Дніпрі: офіційний коментар

Ніч була тривожною...

Росіяни атакували область ракетами. Одну військові з ПвК “Схід” збили. Інша поцілила по території Дніпровського району.

На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, ворог п’ять разів бив важкою артилерією та РСЗВ “Град” по Нікопольщині. У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об’єкт та сквер. Понівечені п’ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об’єкт та електромережі.

На щастя, без загиблих і постраждалих.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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