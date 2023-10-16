В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей

Вчера, 15 октября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Там на улице Алмазной Центрально-Городского района водитель Skoda Fabia не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в столб и перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 19:50.

К сожалению, в результате аварии пострадали 4 человека: 32-летний мужчина, 16-летний парень и две 14-летние девочки. С разными видами травм их госпитализировали в больницы города.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать следователи по ДТП.

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