Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с

У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с

Сьогодні 10:20
просмотров

Бережіть себе!

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: сьогодні, 16 жовтня, у Дніпрі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Зазначається, що рівень небезпечності – перший (жовтий).

Про це пише пресслужба ДСНС.

Прогнозується:

16 жовтня: хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура вдень: по області 8-13°С, по місту 10-12°С.

17 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 9-14°С.

18 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 9-14°С.

Будь ласка, одягайтеся потепліше та бережіть себе!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/сУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Поклав своє життя, щоб продовжувалося наше: на війні загинув 42-річний воїн із Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Поклав своє життя, щоб продовжувалося наше: на війні загинув 42-річний воїн із Дніпропетровщини

Вічна слава!

У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

Учора, 15 жовтня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.

Нічні вибухи у Дніпрі: офіційний коментар
Новини Дніпра
Сьогодні 07:37
Нічні вибухи у Дніпрі: офіційний коментар

Ніч була тривожною...

На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар’єр
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
На Дніпропетровщині дві дівчинки упали в 500-метровий кар’єр

Глибина кар'єру - приблизно 500 метрів.

Наверх