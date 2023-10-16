У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с

Бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: сьогодні, 16 жовтня, у Дніпрі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Зазначається, що рівень небезпечності – перший (жовтий).

Про це пише пресслужба ДСНС.

Прогнозується:

16 жовтня: хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура вдень: по області 8-13°С, по місту 10-12°С.

17 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 9-14°С.

18 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 9-14°С.

Будь ласка, одягайтеся потепліше та бережіть себе!

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