Стало відомо, скільки годин поспіль мешканці Дніпра можуть бути без світла взимку

Для Дніпра уже затвердили орієнтовні графіки відключень, які можуть застосовувати взимку.

У ЗМІ з’явилися графіки відключення світла, які можуть запровадити взимку, якщо не вистачатиме потужностей чи почнуться масові обстріли.

Зазначається, що відключення електрики будуть працювати за схемою чотири на вісім – місцеві жителі будуть чотири години зі світлом і стільки ж триватимуть відключення.

Водночас згідно з інформацією, яку можна знайти на офіційному сайті ДТЕК “Дніпровські електромережі”, без електроенергії містяни будуть чотири години на добу. Якщо така потреба звісно буде.

Зауважимо, що раніше в ДТЕК офіційно прокоментували інформацію про графіки, які з’явилися у мережі минулого тижня.

Офіційно повідомляємо: графіки відключень розміщені на сайтах постійно, весь рік. Однак вони не застосовуються наразі. Якщо буде така необхідність – ми обов’язково про це повідомимо, – йдеться у повідомленні.

Тож станом на зараз відключень не планують, окрім аварійних, які передбачити не можливо. Втім, варто бути готовими до того, що взимку можуть вимикати світло, як й минулого року.

Нагадаємо, раніше ЦЕК опублікувала графіки відключень для своїх абонентів на Дніпропетровщині.

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