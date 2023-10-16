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Стало відомо, скільки годин поспіль мешканці Дніпра можуть бути без світла взимку

Сьогодні 12:27
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Для Дніпра уже затвердили орієнтовні графіки відключень, які можуть застосовувати взимку.

Новости Днепра про Стало відомо, скільки годин поспіль мешканці Дніпра можуть бути без світла взимку

У ЗМІ з’явилися графіки відключення світла, які можуть запровадити взимку, якщо не вистачатиме потужностей чи почнуться масові обстріли.

Зазначається, що відключення електрики будуть працювати за схемою чотири на вісім – місцеві жителі будуть чотири години зі світлом і стільки ж триватимуть відключення.

Водночас згідно з інформацією, яку можна знайти на офіційному сайті ДТЕК “Дніпровські електромережі”, без електроенергії містяни будуть чотири години на добу. Якщо така потреба звісно буде. 

Новости Днепра про Стало відомо, скільки годин поспіль мешканці Дніпра можуть бути без світла взимку

Зауважимо, що раніше в ДТЕК офіційно прокоментували інформацію про графіки, які з’явилися у мережі минулого тижня.

Офіційно повідомляємо: графіки відключень розміщені на сайтах постійно, весь рік. Однак вони не застосовуються наразі. Якщо буде така необхідність – ми обов’язково про це повідомимо, – йдеться у повідомленні.

Тож станом на зараз відключень не планують, окрім аварійних, які передбачити не можливо. Втім, варто бути готовими до того, що взимку можуть вимикати світло, як й минулого року. 

Нагадаємо, раніше ЦЕК опублікувала графіки відключень для своїх абонентів на Дніпропетровщині.

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Новости Днепра про Стало відомо, скільки годин поспіль мешканці Дніпра можуть бути без світла взимкуУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, скільки годин поспіль мешканці Дніпра можуть бути без світла взимкуРусский

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