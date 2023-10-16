На Днепропетровщине в реке утонул BMW: есть погибшие

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Сегодня утром, 16 октября, в селе Ивановка Петриковской громады в реке Орель местные увидели легковой автомобиль.

На место прибыли спасатели. Они выяснили, что BMW находится в воде в 4 метрах от берега.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 9:20.

С помощью троса ГСЧС-ники достали легковушку из воды. В салоне автомобиля они обнаружили тела троих погибших: двух мужчин и женщину.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей. Также мы сообщали, что из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки.

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