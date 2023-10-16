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Skoda врізалася у стовп та перекинулася: у лікарні Кривого Рогу розповіли, в якому стані постраждалі підлітки

Сьогодні 15:00
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Учора, 15 жовтня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.

Новости Днепра про Skoda врізалася у стовп та перекинулася: у лікарні Кривого Рогу розповіли, в якому стані постраждалі підлітки

Там на вулиці Алмазній Центрально-Міського району водій Skoda Fabia не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль врізався у стовп та перекинувся.

На жаль, у результаті аварії постраждали 4 людини: 32-річний чоловік, 16-річний хлопець та дві 14-річні дівчини. З різними видами травм їх госпіталізували до лікарень міста.

Пізніше медики розповіли, в якому стані постраждалі підлітки.

Про це повідомляє видання “Рудана”.

15 жовтня о 22:50 у приймальне відділення лікарні машиною швидкої медичної допомоги було доставлено трьох дітей: двох дівчат 14 років і хлопця 16 років. Їх оглянув черговий травматолог. Дівчатам надали допомогу та відправили на амбулаторне лікування. Підліток ушпиталений із забоями тулуба та нижніх кінцівок, також у нього забій носа. Стан дітей – задовільний, прогноз – на одужання, – сказала Анна Бузоверя, завідувачка дитячого травматологічного відділення однієї із лікарень Кривого Рогу.

В якому стані 32-річний водій авто – поки невідомо. Місцеві Telegram-канали зазначають, що на момент ДТП він був напідпитку. 

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори.

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Новости Днепра про Skoda врізалася у стовп та перекинулася: у лікарні Кривого Рогу розповіли, в якому стані постраждалі підліткиУкраїнська

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