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  • У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%

У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%

Сьогодні 14:19
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Найближчим часом в Україні, зокрема у Дніпрі, може здорожчати низка товарів.

Новости Днепра про У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%

Серед них – овочі, фрукти та молочна продукція.

Про це повідомив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його прогнозом, ціна овочів та фруктів поступово буде підвищуватися на 5-10% щомісяця.

Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються «розтягнути» реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою, – відзначив Олександр Гайду.

Вартість молочної продукції також зросте, однак не критично – на 3-5%.

Олександр Гайду додав, що, попри прогнозоване зростання цін, все ж таки вартість більшості продуктів восени 2023 року коштує дешевше, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази.

До речі, цьогорічний врожай гречки є рекордним, тож це теж сприятиме зниженню ціни на крупу, – підсумував голова комітету.

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Новости Днепра про У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%Українська

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