На стратегічному підприємстві Дніпропетровщини аудитори виявили порушень на 1,9 млрд: що знайшли

На стратегічному підприємстві провели ревізію та знайшли порушень на майже 2 млрд гривень.

Мова йде про Східний гірничо-збагачувальний комбінат, повідомляє Державна аудиторська служба.

Проревізували діяльність фінансово-господарського відділу держпідприємства Східний ГЗК за понад два роки. Як з’ясували аудитори, упродовж періоду з 1 січня 2021 року та по 31 березня 2023 року сума фінансових недоліків сягнула 1,8 млрд гривень. Ще 97,7 млн втратили через фінансові порушення.

Виявилося, що Східний ГЗК продав ураново-оксидний концентрат нижче собівартості його виробництва на суму 1,6 млрд грн. Крім цього, підприємство не зробило резерв уранового концентрату на 2022 рік на суму 176,7 млн грн.

Збитковим був процес перероблювання сірки. Вартість виготовленого продукту була нижчою, ніж витрачені кошти на його виробництво. Таким чином держпідприємство не отримало 64 млн гривень доходу.

Східний ГЗК придбав неякісне будівельне вапно, яке не відповідало технічним вимогам, що призвело до переплати коштів на суму 700,9 тис. гривень.

До того ж підприємство реалізувало готову продукцію, не застосувавши до ціни 1 кг продукту (ураново-оксидного концентрату) індексу цін виробників промислової продукції, що призвело до недоотримання доходів на суму 33 млн гривень, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, представники Східного ГЗК нібито безпідставно перерахували передоплату за постачання товарів на суму 33 млн гривень. Підприємство витратило 14,5 млн гривень на інвестиції, попри відсутність затвердженого річного фінансового плану.

Також держпідприємство не звернулося з позовом до суду щодо зриву умов договору на поставки товарів, через що бюджет недоотримав 7 млн гривень штрафних санкцій, які були передбачені умовами угоди.

Унаслідок придбання неякісного товару в обліку завищено кредиторську заборгованість за розрахунками з постачальниками на суму 513 тис. гривень.

Інформацію про усі виявлені порушення передали до Служби безпеки України.

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