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  • На стратегическом предприятии Днепропетровщины аудиторы обнаружили нарушений на 1,9 млрд: что нашли

На стратегическом предприятии Днепропетровщины аудиторы обнаружили нарушений на 1,9 млрд: что нашли

Сегодня 13:41
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На стратегическом предприятии провели ревизию и нашли нарушений почти на 2 млрд гривен.

Новости Днепра про На стратегическом предприятии Днепропетровщины аудиторы обнаружили нарушений на 1,9 млрд: что нашли

Речь идет о Восточном горно-обогатительном комбинате, сообщает Государственная аудиторская служба.

Проревизировали деятельность финансово-хозяйственного отдела госпредприятия Восточный ГОК за два года. Как выяснили аудиторы, за период с 1 января 2021 года и по 31 марта 2023 года сумма финансовых недостатков составила 1,8 млрд гривен. Еще 97,7 млн потеряли из-за финансовых нарушений.

Оказалось, что Восточный ГОК продал ураново-оксидный концентрат ниже себестоимости его производства на сумму 1,6 млрд. грн. Кроме этого, предприятие не сделало резерв уранового концентрата на 2022 год на сумму 176,7 млн. грн.

Убыточным был процесс переработки серы. Стоимость изготовленного продукта была ниже, чем затраченные средства на его производство. Таким образом, госпредприятие не получило 64 млн гривен дохода.

Восточный ГОК приобрел некачественную строительную известь, которая не отвечала техническим требованиям, что привело к переплате средств на сумму 700,9 тыс. гривен.

К тому же предприятие реализовало готовую продукцию, не применив к цене 1 кг продукта (ураново-оксидного концентрата) индекса цен производителей промышленной продукции, что привело к недополучению доходов на сумму 33 млн гривен, — говорится в сообщении.

Кроме этого, представители Восточного ГОКа якобы безосновательно перечислили предоплату за поставку товаров на сумму 33 млн. гривен. Предприятие потратило 14,5 млн гривен на инвестиции, несмотря на отсутствие утвержденного годового финансового плана.

Также госпредприятие не обратилось с иском в суд о срыве условий договора на поставки товаров, из-за чего бюджет недополучил 7 млн гривен штрафных санкций, предусмотренных условиями соглашения.

В результате приобретения некачественного товара в учете завышена кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на сумму 513 тыс. гривен.

Информацию о всех выявленных нарушениях передали в Службу безопасности Украины.

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Новости Днепра про На стратегическом предприятии Днепропетровщины аудиторы обнаружили нарушений на 1,9 млрд: что нашлиУкраїнська Новости Днепра про На стратегическом предприятии Днепропетровщины аудиторы обнаружили нарушений на 1,9 млрд: что нашлиРусский

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