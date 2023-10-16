В Днепре в ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочка: ежемесячно 5-10%

Среди них – овощи, фрукты и молочная продукция.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
По его прогнозу, цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться на 5-10% ежемесячно.
Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их следует хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются «растянуть» реализацию к началу лета, когда цена будет выше, – отметил Александр Гайду.
Стоимость молочной продукции также вырастет, но не критично – на 3-5%.
Александр Гайду добавил, что, несмотря на прогнозируемый рост цен, все же стоимость большинства продуктов осенью 2023 года дешевле, чем в прошлом. В частности, гречка подешевела более чем в 2 раза.
Кстати, нынешний урожай гречки рекордный, это тоже будет способствовать снижению цены на крупу, – подытожил председатель комитета.
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