В Днепре в ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочка: ежемесячно 5-10%

В ближайшее время в Украине, в частности, в Днепре, может подорожать ряд товаров.

Среди них – овощи, фрукты и молочная продукция.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По его прогнозу, цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться на 5-10% ежемесячно.

Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их следует хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются «растянуть» реализацию к началу лета, когда цена будет выше, – отметил Александр Гайду.

Стоимость молочной продукции также вырастет, но не критично – на 3-5%.

Александр Гайду добавил, что, несмотря на прогнозируемый рост цен, все же стоимость большинства продуктов осенью 2023 года дешевле, чем в прошлом. В частности, гречка подешевела более чем в 2 раза.

Кстати, нынешний урожай гречки рекордный, это тоже будет способствовать снижению цены на крупу, – подытожил председатель комитета.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: