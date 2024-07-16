У Дніпрі та області у червні зросли ціни на все: що найбільше здорожчало

У Дніпропетровській області в червні зросли ціни.

Ціни на споживчому ринку Дніпропетровської області у червні 2024 року порівняно з травнем зросли на 2,5%, України – на 2,2%, з початку року – на 4,5% та 4,3% відповідно. Про це повідомляє Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 12,0%) подорожчали яйця.

У межах 3,3–0,5% здорожчали – цукор, олія соняшникова, продукти перероблення зернових, яловичина, макаронні вироби, хліб, кондитерські вироби з цукру та з борошна, молоко, маргарин, риба та продукти з риби.

Водночас на 2,5–0,5% знизилися ціни на овочі, сало, свинину, рис, фрукти, птицю, кисломолочну продукцію, масло.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби склав 1,5%, у т.ч. на тютюнові вироби – 2,2%, алкогольні напої – 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,9%, а саме: взуття – на 3,6%, одяг – на 2,0%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 18,9% відбулося в основному внаслідок зростання плати за електроенергію в 1,6 раза.

У сфері транспорту ціни збільшилися на 1,5% передусім внаслідок подорожчання палива та мастил, автомобілів (однаково – на 2,0%), транспортних послуг (на 1,0%).

На 2,2–0,9% стали дорожчими мобільний зв’язок, сфера охорони здоров’я, послуги ресторанів та готелів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: