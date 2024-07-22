ТОП-8 турбаз біля Дніпра: як виглядають номери, ціни 2024 року

На календарі друга половина літа, багато жителів Дніпра замислюються про те, щоб провести кілька днів біля води – на річці чи біля кар'єру в межах області. Біля рік на Дніпропетровщині є велика кількість турбаз та баз відпочинку, готельних комплексів. Найбільша їх концентрація в Новомосковському районі і поруч.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме відпочинок біля води в межах області.

Заміський комплекс Green Fire знаходиться на березі річки Орель, що в Обухівці. Тут є чистий пляж, лазня, спортзал, можливість посмажити шашлики. Комплекс розташований серед лісу. Тут можна зняти котедж чи номер у корпусі на кілька поверхів. Так, номер на кшталт «Стандарт» з видом на терасу, річку, з кондиціонером, бездротовим інтернетом та телевізором коштуватиме 1,5 тис грн на добу.

У номері є окрема кімната та кухонна зона, обладнана мікрохвильовою піччю, холодильником. У номері є двоспальне ліжко, він розрахований на двох осіб. Проживання в котеджі для 4-х осіб коштуватиме 1,8 тис грн на добу.

База відпочинку «Сосновий бір» знаходиться в лісі на березі річки Самара в Новоселиці. До послуг відпочиваючих тут є басейн з дитячою зоною та водоспадом, лазня з внутрішнім двориком та мангалом, кафе, де можна поснідати, пообідати чи повечеряти, з окремим дитячим меню та барною карткою. Для любителів активного відпочинку – спортивні майданчики, футбольне та волейбольне поля, дитячий майданчик.

Найдешевший номер тут називається «Стандарт+» у ньому є душова, туалет, телевізор, велике двоспальне ліжко та вікна з видом на ліс. Доба проживання у такому номері для двох осіб коштуватиме 2,5 тис грн. У вартість включено сніданок та відвідування басейну.

База відпочинку «Простоквашино» знаходиться в сосновому лісі в Обухівці. Тут є чистий пляж, альтанки для відпочинку, майданчики з мангалами, працює кафе, є дитячий та спортивний майданчики. На прокат можна взяти катамаран, щоб покататися річкою або відправитися на рибалку з вудкою. Проживання на базі відпочинку коштуватиме від 800 грн на добу. У номері є необхідні зручності, холодильник та гаряча вода.

Клуб-готель «Мустанг» знаходиться на березі річки Оріль у селищі Обухівка. У комплексі є сауна, невеликий відкритий літній басейн із шезлонгами, кінний двір, каплиця, ресторан. На території є дитячий майданчик, тенісний корт, невеликий зоопарк. Відпочиваючі можуть проживати у будинках чи номерах. Найдешевший номер обійдеться в 1,9 тис грн на добу для двох осіб. Додаткове місце можна придбати за 500 грн.

У номері є ліжко, кондиціонер, телевізор. У рамках протипожежної безпеки тут не передбачено чайника та інших приладів, які стануть у нагоді при приготуванні їжі. Самостійно приготувати їжу можуть ті, хто мешкає в котеджах. Оренда будинку на 2-3 особи на добу коштуватиме 3,2 тис грн. Різниця між номером та будинком у розмірах – котедж двоповерховий, у ньому є спальня, вітальня, кухня та 2 санвузли з душовою кабінкою, а також кухня, де є мікрохвильова піч з електрочайником.

База відпочинку «Три ведмеді» знаходиться у Хащовому, Новомосковського району на березі річки Самари. Особливістю бази відпочинку є невеликий зоопарк, де живуть леви, тигри, білки, єноти, кролики, коні, олені, страуси, лами, які та інші тварини. На території є бар, ресторан, мiсце для вiдпочинку в саду, басейн, майданчик для дітей. Також можна взяти в оренду човен або катамаран, відпочити на пляжі. Тут можна зняти номер на кілька осіб, так і дерев’яний зруб або окреме бунгало.

Вартість 2-х кімнатного люксу стане у 5,4 тис грн на добу. У номері можуть мешкати до 4-х осіб. У ньому дві окремі спальні у кожній з яких двоспальне ліжко. Номер на трьох осіб коштуватиме 3,8 тис грн на добу. Оренда бунгало на двох – 2,8 грн на добу, дерев’яний зруб – 4,8 тис грн на добу.

Клуб-готель «Кохаві Форест Клаб» знаходиться у селі Орловщина у лісі. На його території є басейн, дитячий майданчик та надувна гірка, існта-зони, де можна зробити гарні фотографії у різних природних локаціях, кімната для гри в більяр, зона барбекю, кафе. Проживання у номері «Стандарт» на двох осіб коштуватиме 2,4 тис грн на добу.

База відпочинку «Дубки» знаходиться в Новомосковську. На території є дитячий майданчик, басейн, ресторан. Номер на 2-х осіб коштуватиме 2,5 тис грн на добу. У номері є ванна, телевізор, вихід на терасу та двоспальне ліжко. Замовити їжу можна у кафе на території.

База відпочинку «Весела Роща» знаходиться на березі озера Кам’янське. На території бази є басейни для дітей та дорослих, пляж, дитячий майданчик, альтанки з мангалами. У кафе можна замовити їжу. База спеціалізується на організації риболовлі – вдень це коштуватиме 800 грн, вночі 1,2 тис грн. Тут можна відпочити без оренди будиночка за 200 грн на день. При цьому додатково потрібно буде сплатити оренду альтанки, якщо це необхідно – від 600 грн та можливість плавати у басейні – 300 грн. Проживання в будиночку обійдеться від 2 тис. грн на добу.

Туристична база «Заимка» розташована на Блакитних озерах у Кам’янському. Тут можна винайняти будиночок біля озера. На території бази є кафе, ресторан, пляж, альтанки, дитячий майданчик. Є можливість взяти на прокат спортивний інвентар чи посуд. Орендувати тут можна не лише котедж, а й номер із зручностями на поверсі. Вартість номера від 400 до 2-х тис грн на добу, оренда котеджу – 4 тис грн на добу. У котеджі є кухня, телевізор, ліжко, диван.

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