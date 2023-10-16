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У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Сьогодні 16:37
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Прогнозують, що курячі яйця цього року знову будуть рекордсменом зі зростання цін.

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Як тільки похолодало, ціни на яйця у Дніпрі почали повзти вгору. Якщо наприкінці літа-початку осені десяток яєць в середньому коштував 36-40 гривень, то зараз таких цін і не знайти.

Журналісти dnepr.info перевірили, скільки цей продукт коштує зараз у супермаркетах міста.

Так, в АТБ поштучно яйця продають по 4,66 грн за одне.

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Якщо брати вже “розфасовані”, то доведеться заплатити від 46,90 (це по знижці) до 56,90 грн за десяток – усе залежить від марки та сорту.

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

У Varus одне яйце поштучно коштує 4,59 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

А якщо брати в упаковці, то ціна вище – від 55,20 до 62,90.

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

У “Сільпо” за десяток доведеться заплатити від 54,99 до 73,49 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетах

Зазначимо, за прогнозом голови комітету з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.

Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток, – зауважив Олександр Гайду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%.

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Новости Днепра про У Дніпрі суттєво здорожчали яйця: огляд по супермаркетахУкраїнська

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