В Днепре существенно подорожали яйца: обзор по супермаркетам

Прогнозируют, что куриные яйца в этом году снова будут рекордсменом по росту цен.

Как только похолодало, цены на яйца в Днепре начали ползти вверх. Если в конце лета-начале осени десяток яиц в среднем стоил 36-40 гривен, то сейчас таких цен и не найти.

Журналисты dnepr.info проверили, сколько этот продукт сейчас стоит в супермаркетах города.

Так, в АТБ поштучно яйца продают по 4,66 грн за одно.

Если брать уже «расфасованные», то придется заплатить от 46,90 (это по скидке) до 56,90 грн за десяток – все зависит от марки и сорта.

В Varus одно яйцо поштучно стоит 4,59 грн.

А если брать в упаковке, то цена выше – от 55,20 до 62,90.

В «Сильпо» за десяток придется заплатить от 54,99 до 73,49 грн.

Отметим, по прогнозу главы комитета по аграрной и земельной политике Александра Гайду, зимой стоит вновь ожидать существенного увеличения цены за яйца.

Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая часть яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток, – отметил Александр Гайду.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочка: ежемесячно 5-10%.

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