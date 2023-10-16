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В Днепре мужчина отравился фреоном из холодильника

Сегодня 14:35
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В Днепре спасали мужчину, отравившегося токсичным фреоном.

Новости Днепра про В Днепре мужчина отравился фреоном из холодильника

На днях медики помогали мужчине, который решил самостоятельно отремонтировать холодильник, в результате чего отравился парами токсического вещества. Как рассказал сотрудник Новокодатской подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Влад Боднюк, в «скорую» позвонила обеспокоенная женщина.

Жена рассказала, что ее муж самостоятельно разобрал холодильник, из-за чего произошла утечка фреона.

Приехав по вызову, медики выяснили, что мужчина разбирал холодильник на маленькой кухне, где оставался до приезда «скорой». Пострадавшего вывели на свежий воздух, где тщательно осмотрели.

У мужчины было подавлено состояние сознания, обильное слезотечение, тошнота, кашель, ожоги II степени правой кисти. Пострадавшему немедленно предоставили экстренную медпомощь в виде ингаляции увлажненным кислородом, обезболиванию. Также наложили противоожоговые повязки с гидрогелем на обожженные руки.

Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом: немедикаментозное отравление (фреоном).

Как пояснил медик, фреон — опасное вещество, утечку которого трудно заметить. Оно почти без запаха, но вызывает серьезные симптомы: головные боли, раздражение слизистых глаз и горла, головокружение, химический ожог кожи, тошноту, кашель, рвоту, аритмию, потерю сознания, гиперемию, цианоз кожи и слизистых. Поэтому, ремонтируя холодильники, следует одевать защитное снаряжение, чтобы избежать негативных последствий.

Новости Днепра про В Днепре мужчина отравился фреоном из холодильника

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