В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта

В ночь на 10 марта в Новомосковском районе ракета «прилетела» на территорию предприятия. Оказалось, что в результате удара была уничтожена производственная инфраструктура элеватора украинской агрокомпании.
Об этом сообщила компания «Укрлендфарминг» у себя на сайте.
В результате обстрела также пострадал 58-летний мужчина, работник предприятия, который в момент удара был рядом с местом попадания.
Сообщается, что вечером 9 марта российские военные нанесли ракетный удар по производственному объекту группы компаний «Укрлендфарминг» в Днепропетровской области.
В результате атаки полностью разрушила производственные объекты, в том числе инфраструктуру элеватора. Масштабы разрушений и сумма ущерба оцениваются представителями правоохранительных органов, а прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело.
Напомним, в поле на Днепропетровщине обнаружили боевые части «шахедов» и вражеской ракеты, которые впоследствии были взорваны на полигоне взрывотехники.
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