Не здетонували: в полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети (ВІДЕО)

Нещодавно в полі на Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети, які не здетонували після збиття.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські разом з рятувальниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у вирву. Потім їх контрольовано підірвали.
Ці елементи містять сотні кілограмів вибухівки та несуть для людей дуже велику небезпеку у разі неконтрольованого підриву. Щоб убезпечити себе та цивільних, які можуть опинитися поряд, поліцейські разом з надзвичайниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у вирву. Потім, контрольовано, електричним засобом підриву, знешкодили, – йдеться у повідомлені поліції.
Процес підриву – на відео:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО).
Читайте також:
Автор:
КП "Дніпроводоканал" продовжує обмежувати послуги боржникам.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
Зарядіть телефон!