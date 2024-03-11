Не здетонували: в полі на Дніпропетровщині виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети (ВІДЕО)

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Нещодавно в полі на Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби виявили бойові частини «шахедів» та ворожої ракети, які не здетонували після збиття.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські разом з рятувальниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у вирву. Потім їх контрольовано підірвали.

Ці елементи містять сотні кілограмів вибухівки та несуть для людей дуже велику небезпеку у разі неконтрольованого підриву. Щоб убезпечити себе та цивільних, які можуть опинитися поряд, поліцейські разом з надзвичайниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у вирву. Потім, контрольовано, електричним засобом підриву, знешкодили, – йдеться у повідомлені поліції.

Процес підриву – на відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що на околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО).

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