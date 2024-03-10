Окупанти вдарили дронами та ракетою по Дніпропетровщині: постраждав чоловік

Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Безпілотники збили у Криворізькому та Нікопольському районах.

Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома, – заявив очільник ОВА.

Через “приліт” виникла пожежа, яку вже загасили.

Ворог також гатив з важкої артилерії по Нікопольщині і скеровував дрони.

Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених, – додав голова ОВА.

Внаслідок обстрілів пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

В інших громадах Дніпропетровської області було без обстрілів.

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