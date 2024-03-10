Окупанти вдарили дронами та ракетою по Дніпропетровщині: постраждав чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Безпілотники збили у Криворізькому та Нікопольському районах.
Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома, – заявив очільник ОВА.
Через “приліт” виникла пожежа, яку вже загасили.
Ворог також гатив з важкої артилерії по Нікопольщині і скеровував дрони.
Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених, – додав голова ОВА.
Внаслідок обстрілів пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.
В інших громадах Дніпропетровської області було без обстрілів.
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