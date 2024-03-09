Окупанти 14 разів били дронами-камікадзе і артилерією по Нікопольщині

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Від ворожих атак сьогодні здригалися Нікополь і Мирівська громада. Окупанти били дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 14 разів. Понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельня. Пошкоджені чотириповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, гараж, — сказано у повідомленні очільника ОВА.
Також з’явилися нові подробиці щодо постраждалого від обстрілу 22-річного хлопця.
Його перевели до дніпровської лікарні з черепно-мозковою травмою, забоями та множинними переломами.
Наслідки обстрілу ще уточнюються.
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