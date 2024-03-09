На Дніпропетровщині чоловік завдав ножові поранення знайомому

43-річного чоловіка ушпиталили до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
7 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із під’їздів на території Тернівського району виявили пораненого чоловіка. Поліцейські відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції розшукали і затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж, – йдеться у повідомленні поліції.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство.
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