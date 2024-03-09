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На Дніпропетровщині чоловік завдав ножові поранення знайомому

Сьогодні 13:20
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У місті Кривий Ріг чоловік завдав множинних ножових поранень потерпілому.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік завдав ножові поранення знайомому

43-річного чоловіка ушпиталили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

7 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із під’їздів на території Тернівського району виявили пораненого чоловіка. Поліцейські відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції розшукали і затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж, – йдеться у повідомленні поліції.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство.

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