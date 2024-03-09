У ТЦ “Терра” поліція затримала двох чоловіків за бійку

Вчора, 8 березня, у ТЦ "Терра" сталася бійка.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Бійка сталася в одному з торгівельних центрів в Шевченківському районі під час словесної перепалки між чоловіками, – йдеться у повідомленні.

Свідки конфлікту кажуть, що на підлітка накинулись двоє людей.

Один з них навіть нібито погрожував відвідувачам травматичним пістолетом.

На щастя, поліція перебувала поруч, оперативно приїхала на виклик та припинила бійку. Після чого викликали СОГ.

Двом порушникам громадського порядку 25 та 32 років.

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