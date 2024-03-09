Оккупанты 14 раз били дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине

Сегодня враг снова обстреливал Никопольские общины.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

От вражеских атак сегодня содрогались Никополь и Мировская община. оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией. В общем – 14 раз. Изуродованы 2 админздания, коммунальное предприятие, котельная. Повреждены четырехэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также появились новые подробности относительно пострадавшего от обстрела 22-летнего парня.

Его перевели в днепровскую больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и множественными переломами.

Последствия обстрелов еще уточняются.

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