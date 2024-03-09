З’явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець

З'явились перші подробиці жахливого обстрілу росіян по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині.

Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

Вранці росіяни вдарили артилерією по селу Придніпровське. Загинув хлопець — 16 років. Його звати Ярослав. Він навчався у Дніпрі і приїхав до бабусі та родини на вихідних. Його брат Назар зараз у реанімації у важкому стані, — сказано у повідомленні заступника Керівника Офісу Президента України.

Відомо що брати йшли додому з церковної служби і потрапили під ворожий обстріл.

Зараз лікарі роблять все, щоб врятувати хлопця. Місцева та обласна влада нададуть компенсацію та допоможуть з будь-яких питань.

Країна-терорист програє цю війну, яку розпочала. Проти дітей, проти українців. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя, – пише Кулеба.

Редакція висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопця.

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