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  • З’явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець

З’явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець

Сьогодні 18:29
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З'явились перші подробиці жахливого обстрілу росіян по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині. 

Новости Днепра про З'явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець

Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба. 

Вранці росіяни вдарили артилерією по селу Придніпровське. Загинув хлопець — 16 років. Його звати Ярослав. Він навчався у Дніпрі і приїхав до бабусі та родини на вихідних. Його брат Назар зараз у реанімації у важкому стані, — сказано у повідомленні заступника Керівника Офісу Президента України.

Відомо що брати йшли додому з церковної служби і потрапили під ворожий обстріл.

Зараз лікарі роблять все, щоб врятувати хлопця. Місцева та обласна влада нададуть компенсацію та допоможуть з будь-яких питань.

Країна-терорист програє цю війну, яку розпочала. Проти дітей, проти українців. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя, – пише Кулеба.

Редакція висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопця. 

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Новости Днепра про З'явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопецьУкраїнська Новости Днепра про З'явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопецьРусский

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