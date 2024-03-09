З’явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець

Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.
Вранці росіяни вдарили артилерією по селу Придніпровське. Загинув хлопець — 16 років. Його звати Ярослав. Він навчався у Дніпрі і приїхав до бабусі та родини на вихідних. Його брат Назар зараз у реанімації у важкому стані, — сказано у повідомленні заступника Керівника Офісу Президента України.
Відомо що брати йшли додому з церковної служби і потрапили під ворожий обстріл.
Зараз лікарі роблять все, щоб врятувати хлопця. Місцева та обласна влада нададуть компенсацію та допоможуть з будь-яких питань.
Країна-терорист програє цю війну, яку розпочала. Проти дітей, проти українців. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя, – пише Кулеба.
Редакція висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопця.
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Козенко Антон
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