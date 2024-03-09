Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Офіційно: захисник СК Дніпро-1 перейшов у “Полісся”

Сьогодні 20:21
просмотров

Лівий захисник СК Дніпро-1 Василь Кравець змінив прописку на Житомир.

Новости Днепра про Офіційно: захисник СК Дніпро-1 перейшов у

Офіційні представники клубів підтвердили перехід Кравця.

Сума трансферу не розголошується, можливо ексзахисник молодіжної збірної України перейшов на правах вільного агента.

У цьому сезоні Василь досить рідко з’являвся в основному складі. 

За півтора року у складі дніпрян Кравець зіграв лише 15 матчів у Чемпіонаті.

Угоду з “Поліссям” підписано на 2,5 роки. 

Василь раніше виступав за львівські Карпати, іспанські «Луго», «Леганес», «Спортінг» (Хіхон) та польский «Лех».

Читайте також:

Новости Днепра про Офіційно: захисник СК Дніпро-1 перейшов у Українська Новости Днепра про Офіційно: захисник СК Дніпро-1 перейшов у Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Окупанти 14 разів били дронами-камікадзе і артилерією по Нікопольщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:07
    Окупанти 14 разів били дронами-камікадзе і артилерією по Нікопольщині

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольські громади.

    З’явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:29
    З’явились подробиці ранкового обстрілу Нікопольщини, під час якого загинув 16-річний хлопець

    З'явились перші подробиці жахливого обстрілу росіян по Червоногригорівській громаді на…

    У Дніпрі на Парусі собаки взяли хлопчика “в заручники”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:07
    У Дніпрі на Парусі собаки взяли хлопчика “в заручники”

    У Дніпрі собаки взяли в "заручники" хлопчика.

    У ТЦ “Терра” поліція затримала двох чоловіків за бійку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:22
    У ТЦ “Терра” поліція затримала двох чоловіків за бійку

    Вчора, 8 березня, у ТЦ "Терра" сталася бійка.

    Наверх