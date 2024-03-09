Офіційно: захисник СК Дніпро-1 перейшов у “Полісся”

Лівий захисник СК Дніпро-1 Василь Кравець змінив прописку на Житомир.

Офіційні представники клубів підтвердили перехід Кравця.

Сума трансферу не розголошується, можливо ексзахисник молодіжної збірної України перейшов на правах вільного агента.

У цьому сезоні Василь досить рідко з’являвся в основному складі.

За півтора року у складі дніпрян Кравець зіграв лише 15 матчів у Чемпіонаті.

Угоду з “Поліссям” підписано на 2,5 роки.

Василь раніше виступав за львівські Карпати, іспанські «Луго», «Леганес», «Спортінг» (Хіхон) та польский «Лех».

Читайте також:

Українська Русский

Автор: