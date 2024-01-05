В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: что известно

Тревоги – не игнорируйте!

Сегодня, 5 января, в Кривом Роге во время тревоги, которая длилась с 10:58 до 11:13, слышали взрыв.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Позже эту информацию прокомментировал глава Рады обороны города Александр Вилкул. Он отметил, что все нормально!

Без деталей, но все нормально, – написал Вилкул.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге сегодня прогремят плановые промышленные взрывы. Подробности ТУТ.

В 11:29 на Днепропетровщине снова объявили тревогу, пожалуйста, берегите себя!

Обновлено: 11:56 – отбой!

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