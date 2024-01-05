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На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: що відомо

Сьогодні 11:34
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Тривоги - не ігноруйте!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: що відомо

Сьогодні, 5 січня, у Кривому Розі під час тривоги, яка тривала з 10:58 до 11:13, чули вибух.

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Пізніше цю інформацію прокоментував Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він зазначив, що все нормально!

Без деталей, але все нормально, – написав Вілкул.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: що відомо

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі сьогодні пролунають планові промислові вибухи. Деталі ТУТ.

Об 11:29 на Дніпропетровщині знову оголосили тривогу, будь ласка, бережіть себе!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: що відомоУкраїнська

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