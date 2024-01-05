На Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: деталі

Сьогодні, 5 січня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи.
Причин для хвилювань немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 у виробничих цілях буде проведено випробувальні вибухові роботи у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.
Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!
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