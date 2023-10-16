В Днепропетровской области обворовывают фермеров

На Днепропетровщине мужчины в течение месяца обворовывали фермеров.

В поселке Васильевка Синельниковского района 30-летний мужчина вместе со своим знакомым обворовывал фермеров.

Мужчины пробирались на склады фермерских хозяйств, ломая окна или двери, а затем забирали ценные для хозяйства вещи. Среди украденного:

минеральные удобрения,

химические вещества для обработки полей,

комплектующие сельскохозяйственной техники,

оборудование,

инструменты сельскохозяйственного назначения.

С середины июня по конец июля мужчины совершили 4 имущественных преступления. Украденное они продавали, а вырученные средства тратили на себя.

Полицейские злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Днепропетровщины работал подпольный НПЗ, производивший фальсификатное горючее.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: