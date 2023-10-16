В Днепропетровской области обворовывают фермеров

В поселке Васильевка Синельниковского района 30-летний мужчина вместе со своим знакомым обворовывал фермеров.
Мужчины пробирались на склады фермерских хозяйств, ломая окна или двери, а затем забирали ценные для хозяйства вещи. Среди украденного:
С середины июня по конец июля мужчины совершили 4 имущественных преступления. Украденное они продавали, а вырученные средства тратили на себя.
Полицейские злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Днепропетровщины работал подпольный НПЗ, производивший фальсификатное горючее.
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