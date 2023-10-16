НПЗ на Дніпропетровщині виготовляв пальне-фальсифікат

НПЗ на Дніпропетровщині виготовляв бензин-фальсифікат.

На території нафтопереробного заводу, що розташований на Дніпропетровщині виготовляли фальсифікат. Неякісне пальне потім продавали на АЗС, стверджують у Бюро економічної безпеки, співробітники якого викрили злочинну схему.

На базі НПЗ, який раніше мав усі потрібні ліцензії для виготовлення пального, незаконно працює підприємство, яке виробляє бензин без дозвільних документів.

За день НПЗ міг виготовляти до 150-200 тонн фальсифікату. Пальне низької якості потім продавали на АЗС.

Упродовж тижня детективи БЕБ проводили обшуки на заводі. Силовики вилучили неякісного бензину та дизпалива на 2 млн гривень. Також конфіскували обкладення та авто, на якому вивозили пальне на АЗС для продажу.

Пальне відправили на експертизу, щоб дослідити його якість. Наразі тривають слідчі дії, під час який БЕБ планує встановити причетних до схеми.

Досудове розслідування за ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів» триває.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили шістьох військових та чотирьох цивільних, які видурювали у власників АЗС пальне нібито для ЗСУ, але потім перепродавали бензин та дизпальне третім особам.

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