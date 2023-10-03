На АЗС Дніпра шахраї тоннами брали пальне нібито для потреб ЗСУ: нові деталі справи

У Дніпрі шахраї обкрадали АЗС, прикриваючись допомогою для ЗСУ.

Деталі справи повідомили в Державному бюро розслідувань.

Слідчі завершили розслідування у справі про шахраїв, які крали пальне на АЗС. Понад 50 тонн бензину та дизпалива привласнили зловмисники із Дніпра. Серед них – шестеро військових та четверо цивільних.

Зловмисники підроблювали листи від імені однієї з військових частин, а потім використовуючи ці документи, просили у власників АЗС пальне на потреби ЗСУ.

Представники АЗС, не підозрюючи обману, на підставі сфабрикованих звернень віддали шахраям загалом майже 50 тонн бензину та дизельного пального на 2,5 млн гривень.

Проте пальне до ЗСУ не доходило. Ділки його продавали на території Дніпропетровської області, а отримані гроші ділили між собою.

Дев’ятеро фігурантів обвинувачуються у шахрайстві з використанням підробленого документа, вчинені повторно організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Матеріали стосовно ще одного фігуранта виділено в окреме кримінальне провадження, яке ще триває.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

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