НПЗ на Днепропетровщине производил горючее-фальсификат

НПЗ на Днепропетровщине производил бензин-фальсификат.

На территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Днепропетровщине, изготовляли фальсификат. Некачественное топливо затем продавали на АЗС, утверждают в Бюро экономической безопасности, сотрудники которого разоблачили преступную схему.

На базе НПЗ, ранее имевшего все необходимые лицензии для изготовления горючего, незаконно работает предприятие, производящее бензин без разрешительных документов.

За день НПЗ мог производить до 150-200 тонн фальсификата. Топливо низкого качества затем продавали на АЗС.

В течение недели детективы БЭБ проводили обыски на заводе. Силовики изъяли некачественный бензин и дизтопливо на 2 млн гривен. Также конфисковали оборудование и авто, на котором вывозили горючее АЗС для продажи на АЗС.

Горючее отправили на экспертизу, чтобы исследовать его качество. В настоящее время продолжаются следственные действия, в ходе которых БЭБ планирует установить причастных к схеме.

Досудебное расследование по ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» продолжается.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили шесть военных и четыре гражданских, которые выманивали у владельцев АЗС горючее якобы для ВСУ, но затем перепродавали бензин и дизтопливо третьим лицам.

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