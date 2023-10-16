На Дніпропетровщині обкрадають фермерів

На Дніпропетровщині чоловіки упродовж місяця обкрадали фермерів.

У селищі Василівка Синельниківського району 30-річний чоловік разом зі своїм знайомим обкрадав фермерів.

Чоловіки пробиралися на склади фермерських господарств, ламаючи вікна чи двері, а потім забирали цінні для господарства речі. Серед вкраденого:

мінеральні добрива,

хімічні речовини для обробки полів,

комплектуючі сільськогосподарської техніки,

обладнання,

інструменти сільськогосподарського призначення.

З середини червня по кінець липня чоловіки вчинили 4 майнові злочини. Вкрадене вони продавали, а вторговані кошти витрачали на себе.

Наразі поліціянти зловмисників затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Дніпропетровщини працював підпільний НПЗ, який виготовляв фальсифікатне пальне.

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