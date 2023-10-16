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На Дніпропетровщині обкрадають фермерів

Сьогодні 17:14
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На Дніпропетровщині чоловіки упродовж місяця обкрадали фермерів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині обкрадають фермерів

У селищі Василівка Синельниківського району 30-річний чоловік разом зі своїм знайомим обкрадав фермерів. 

Чоловіки пробиралися на склади фермерських господарств, ламаючи вікна чи двері, а потім забирали цінні для господарства речі. Серед вкраденого:

  • мінеральні добрива,
  • хімічні речовини для обробки полів,
  • комплектуючі сільськогосподарської техніки,
  • обладнання,
  • інструменти сільськогосподарського призначення.

З середини червня по кінець липня чоловіки вчинили 4 майнові злочини. Вкрадене вони продавали, а вторговані кошти витрачали на себе. 

Наразі поліціянти зловмисників затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Дніпропетровщини працював підпільний НПЗ, який виготовляв фальсифікатне пальне.

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