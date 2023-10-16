Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та області стрімко зростає захворюваність на ГРВІ

Сьогодні 16:21
просмотров

За минулий тиждень кількість хворих на ГРВІ зросла на 21%.

Новости Днепра про У Дніпрі та області стрімко зростає захворюваність на ГРВІ

Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ промоніторив ситуацію із захворюваністю на ГРВІ та інфекційні хвороби. За станом епідситуації в області слідкували упродовж минулого тижня з 6 по 12 жовтня. 

Що виявили:

  • спалахів інфекційних хвороб немає;

Показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням та не перевищують середньобагаторічні показники.

  • захворюваність на кишкові інфекції знизилася на 14,1%;

Вона не перевищує середньобагаторічні показники. 

Всього за попередніми діагнозами зареєстровано 122 випадки захворювання. Серед них дітей до 17 років – 63,9%.

  • зареєстровано три випадки вірусного гепатиту;

За аналогічний тиждень 2022 року було зареєстровано 2 випадки (інтенсивний показник 0,06 на 100 тисяч населення).

  • захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 21%;

У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зросла на понад 20%, але цей показник в межах сезонної норми. Зареєстровано 9677 випадків. Питома вага дітей до 17 років – 46%. До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 313 хворих, серед них – 194 дитини.

  • зафіксовані 5 осередків сказу серед тварин;

У зоні ризику перебуває 26 дорослих осіб та 3 дітей, лікарями-рабіологами призначено лікувально-профілактичну імунізацію. Фахівцями провели організовані протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Ситуація залишається на контролі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області стрімко зростає захворюваність на ГРВІУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

НПЗ на Дніпропетровщині виготовляв пальне-фальсифікат
Новини Дніпра
Сьогодні 15:14
НПЗ на Дніпропетровщині виготовляв пальне-фальсифікат

НПЗ на Дніпропетровщині виготовляв бензин-фальсифікат.

Skoda врізалася у стовп та перекинулася: у лікарні Кривого Рогу розповіли, в якому стані постраждалі підлітки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:00
Skoda врізалася у стовп та перекинулася: у лікарні Кривого Рогу розповіли, в якому стані постраждалі підлітки

Учора, 15 жовтня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.

У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%
Новини Дніпра
Сьогодні 14:19
У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%

Найближчим часом в Україні, зокрема у Дніпрі, може здорожчати низка…

На стратегічному підприємстві Дніпропетровщини аудитори виявили порушень на 1,9 млрд: що знайшли
Новини Дніпра
Сьогодні 13:41
На стратегічному підприємстві Дніпропетровщини аудитори виявили порушень на 1,9 млрд: що знайшли

На стратегічному підприємстві провели ревізію та знайшли порушень на майже…

Наверх