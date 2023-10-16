У Дніпрі та області стрімко зростає захворюваність на ГРВІ

За минулий тиждень кількість хворих на ГРВІ зросла на 21%.

Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ промоніторив ситуацію із захворюваністю на ГРВІ та інфекційні хвороби. За станом епідситуації в області слідкували упродовж минулого тижня з 6 по 12 жовтня.

Що виявили:

спалахів інфекційних хвороб немає;

Показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням та не перевищують середньобагаторічні показники.

захворюваність на кишкові інфекції знизилася на 14,1%;

Вона не перевищує середньобагаторічні показники.

Всього за попередніми діагнозами зареєстровано 122 випадки захворювання. Серед них дітей до 17 років – 63,9%.

зареєстровано три випадки вірусного гепатиту;

За аналогічний тиждень 2022 року було зареєстровано 2 випадки (інтенсивний показник 0,06 на 100 тисяч населення).

захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 21%;

У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зросла на понад 20%, але цей показник в межах сезонної норми. Зареєстровано 9677 випадків. Питома вага дітей до 17 років – 46%. До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 313 хворих, серед них – 194 дитини.

зафіксовані 5 осередків сказу серед тварин;

У зоні ризику перебуває 26 дорослих осіб та 3 дітей, лікарями-рабіологами призначено лікувально-профілактичну імунізацію. Фахівцями провели організовані протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Ситуація залишається на контролі.

Читайте також:

Українська

Автор: