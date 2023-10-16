В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ

Днепропетровский ОЦКПХ Минздрава промониторил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и инфекционными болезнями. За состоянием эпидситуации в области следили на прошлой неделе с 6 по 12 октября.
Что обнаружили:
Показатели инфекционной заболеваемости соответствуют сезонным уровням и не превышают среднемноголетние показатели.
Она не превышает среднемноголетних показателей.
Всего по предварительным диагнозам зарегистрировано 122 случая заболевания. Среди них детей до 17 лет – 63,9%.
За аналогичную неделю 2022 года было зарегистрировано 2 случая (интенсивный показатель 0,06 на 100 тысяч населения).
По сравнению с прошлой неделей количество больных возросло более чем на 20%, но этот показатель в пределах сезонной нормы. Зарегистрировано 9677 случаев. Удельный вес детей до 17 лет – 46%. В учреждения здравоохранения госпитализированы 313 больных, среди них — 194 ребенка.
В зоне риска находится 26 взрослых и 3 детей, которым врачами-рабиологами назначена лечебно-профилактическая иммунизация. Специалисты провели организованные противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Ситуация остается на контроле.
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