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В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ

Сегодня 16:21
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За прошедшую неделю количество больных ОРВИ выросло на 21%.

Новости Днепра про В Днепре и области стремительно растет заболеваемость ОРВИ

Днепропетровский ОЦКПХ Минздрава промониторил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и инфекционными болезнями. За состоянием эпидситуации в области следили на прошлой неделе с 6 по 12 октября.

Что обнаружили:

  • вспышек инфекционных заболеваний нет;

Показатели инфекционной заболеваемости соответствуют сезонным уровням и не превышают среднемноголетние показатели.

  • заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 14,1%;

Она не превышает среднемноголетних показателей.

Всего по предварительным диагнозам зарегистрировано 122 случая заболевания. Среди них детей до 17 лет – 63,9%.

  • зарегистрировано три случая вирусного гепатита;

За аналогичную неделю 2022 года было зарегистрировано 2 случая (интенсивный показатель 0,06 на 100 тысяч населения).

  • заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 21%;

По сравнению с прошлой неделей количество больных возросло более чем на 20%, но этот показатель в пределах сезонной нормы. Зарегистрировано 9677 случаев. Удельный вес детей до 17 лет – 46%. В учреждения здравоохранения госпитализированы 313 больных, среди них — 194 ребенка.

  • зафиксированы 5 ячеек бешенства среди животных;

В зоне риска находится 26 взрослых и 3 детей, которым врачами-рабиологами назначена лечебно-профилактическая иммунизация. Специалисты провели организованные противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Ситуация остается на контроле.

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