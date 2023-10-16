Skoda врезалась в столб и перевернулась: в больнице Кривого Рога рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки

Вчера, 15 октября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Там на улице Алмазной Центрально-Городского района водитель Skoda Fabia не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в столб и перевернулся.

К сожалению, в результате аварии пострадали 4 человека: 32-летний мужчина, 16-летний парень и две 14-летние девушки. С разными видами травм их госпитализировали в больницы города.

Позже медики рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки.

Об этом сообщает издание «Рудана».

15 октября в 22:50 в приемное отделение больницы машиной скорой медицинской помощи были доставлены трое детей: две девушки 14 лет и парень 16 лет. Их осмотрел травматолог. Девушкам оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Подросток госпитализирован с ушибами туловища и нижних конечностей, также у него ушиб носа. Состояние детей – удовлетворительное, прогноз – на выздоровление, – сказала Анна Бузоверя, заведующая детским травматологическим отделением одной из больниц Кривого Рога.

В каком состоянии 32-летний водитель авто — пока неизвестно. Местные Telegram-каналы отмечают, что на момент ДТП он был пьян.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки.

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