Skoda врезалась в столб и перевернулась: в больнице Кривого Рога рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки

Там на улице Алмазной Центрально-Городского района водитель Skoda Fabia не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в столб и перевернулся.
К сожалению, в результате аварии пострадали 4 человека: 32-летний мужчина, 16-летний парень и две 14-летние девушки. С разными видами травм их госпитализировали в больницы города.
Позже медики рассказали, в каком состоянии пострадавшие подростки.
Об этом сообщает издание «Рудана».
15 октября в 22:50 в приемное отделение больницы машиной скорой медицинской помощи были доставлены трое детей: две девушки 14 лет и парень 16 лет. Их осмотрел травматолог. Девушкам оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Подросток госпитализирован с ушибами туловища и нижних конечностей, также у него ушиб носа. Состояние детей – удовлетворительное, прогноз – на выздоровление, – сказала Анна Бузоверя, заведующая детским травматологическим отделением одной из больниц Кривого Рога.
В каком состоянии 32-летний водитель авто — пока неизвестно. Местные Telegram-каналы отмечают, что на момент ДТП он был пьян.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки.
Читайте также:
Автор:
На стратегическом предприятии провели ревизию и нашли нарушений почти на…
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В Днепропетровской области будут судить отца, который насиловал своих несовершеннолетних…
Более 300 исторических памятников, охраняемых государством, могут потерять свой статус.
В Днепре спасали мужчину, отравившегося токсичным фреоном.
Ветераны в Украине могут получить стартовый капитал от государства для открытия своего дела. Это грантовая помощь, заявление на которую можно подать онлайн. Сделать это может как сам участник боевых действий, так и его родственники. Размер гранта составляет до 250 тыс…
На стратегическом предприятии провели ревизию и нашли нарушений почти на 2 млрд гривен.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В Днепропетровской области будут судить отца, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей и сына.
Во сколько обойдется снять квартиру в Днепре часто зависит от месторасположения жилья, его состояния, а также количества комнат в квартире. Аренда дешевой квартиры в Днепре обойдется в среднем от 4-6 тыс грн. В эту сумму не входит оплата коммунальных платежей.…
Будьте максимально осторожны на дорогах!
Для Днепра уже утверждены ориентировочные графики отключений, которые могут применять зимой.
Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...
Более 300 исторических памятников, охраняемых государством, могут потерять свой статус.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!