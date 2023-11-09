В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку

В среду, 8 ноября, в Днепре неизвестные сообщили о минировании Днепровского национального университета имени Олеся Гончара и учебно-воспитательного комплекса №99.
Учебные заведения обследовали правоохранители – из ДНУ эвакуировали 103 человека.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Полицейские во время проверки не обнаружили никаких взрывных предметов. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
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