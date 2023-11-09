У Дніпрі “замінували” ДНУ та НВК №99: чи знайшли вибухівку

У середу, 8 листопада, у Дніпрі невідомі повідомили про замінування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та навчально-виховного комплексу №99.
Навчальні заклади обстежували правоохоронці – з ДНУ евакуювали 103 людини.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Поліцейські під час перевірки не знайшли жодних вибухових предметів. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.
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