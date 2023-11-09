У Дніпрі сьогодні бушуватиме штормовий вітер: 15-20 м/с

Бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 9 листопада, оголосили попередження про метеорологічне явище: у Дніпрі та місцями по Дніпропетровській області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Зазначається, що рівень небезпечності – перший (жовтий).

Прогнозується:

9 листопада: Хмарна погода. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по місту та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби по області 6-11°С, по місту 8-10°С.

10 листопада: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 6-11°С.

11 листопада: Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5°С, вдень 8-13°С.

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