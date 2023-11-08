У Дніпрі та області 9 листопада буде масштабне вимкнення електроенергії: хто буде без світла

Мешканцям Дніпра 9 листопада вимкнуть світло.
Це стосується абонентів ЦЕК та ДТЕК.
З 08:00 до 19:00 орієнтовно не буде світла:
– вул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10Б;
– вул. Велика Діївська, 3, 4, 7, 22;
– вул. Водостічна, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39;
– вул. Генерала Пушкіна, 1;
– вул. Гончарна, 6;
– вул. Горобинова, 22А, 34, 36, 38, 42;
– вул. Родини Кузьменків, 4А;
– вул. Залізнична, 1;
– вул. Івана Акінфієва, 1, 2, 9, 11, 14, 14Б, 15, 15А;
– вул. Інгульська, 60-114 (частково);
– вул. Старий шлях, 13;
– вул. Кролевецька, 3Д;
– вул. Левка Лук’яненка, 3, 3Г, 5, 7, 7А, 9, 15, 17, 19, 21;
– вул. Лоцманська, 2-12 (парні), 20, 22А, 164;
– вул. Луговська, 255А;
– вул. Лешко-Попеля, 13, 19А, 21Б;
– вул. Макіївська, 1-22 (частково);
– вул. Мільмана, 69-150 (частково);
– вул. Мукаша Салакунова, 8К;
– вул. Мусліма Магомаєва, 2, 5;
– вул. Олеся Гончара, 6, 8;
– вул. Роблена, 2;
– вул. Романа Мстиславовича, 1-27 (частково);
– вул. Руставелі, 51-104 (частково);
– вул. Спогадів, 143;
– вул. Надійна, 21-134 (частково);
– вул. Стара Пристань, 84, 84А, 86, 88;
– вул. Старокозацька, 25;
– вул. Тополина, 8;
– вул. Чорноземна, 1-47 (частково);
– вул. Шахтарська, 3;
– вул. Шевченка, 2, 4, 6, 7;
– вул. Щепкіна, 8;
– вул. Юрія Кондратюка, 101, 111, 111А, 113;
– вул. Яворницького, 6;
– ж/м Тополя-1, 1, 8, 8Б, 13, 14;
– ж/м Тополя-2, 14;
– пл. Шевченка, 4А;
– пров. Дніпровський, 1/1;
– пров. Яворницького, 6;
– просп. Лесі Українки, 15, 17Г;
– просп. Мануйлівський, 65, 73, 75;
– просп. Олександра Поля, 11А, 11Г, 13;
– просп. Свободи, 285-409 (частково);
– просп. Сергія Нігояна, 14, 16, 22, 26, 28;
– просп. Слобожанський, 1;
– станція Лоцманська, 2, 5, 12, 16, 18А, 20;
– узв. Лоцманський, 9, 9Д, 10А, 13Д, 13Г, 15, 20, 21;
– Донецьке Шосе, 37, 37Д;
– Запорізьке шосе, 35, 48.
З 8 до 17:
ШИРОКЕ:
ДНІПРО:
СОФІЇВКА:
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