В Днепре и области 9 ноября будет масштабное отключение электроэнергии: кто будет без света

С 08:00 до 19:00 ориентировочно не будет света:

Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной…

Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.

Как пройти бесплатное обследование в Днепре 2023: МРТ, УЗИ, маммографию, кардиографию и онкоскрининг Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной сам может выбрать место, где будет проводить процедуру. Главное, чтобы это медучреждение имело контракт с Национальной службой здоровья Украины и в нем было необходимое оборудование для проведения обследования. 4 просмотров

В Днепре открылся еще один Макдональдс В Днепре сеть ресторанов быстрого питания открыла еще одну точку. 7 просмотров