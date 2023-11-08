В Днепре и области 9 ноября будет масштабное отключение электроэнергии: кто будет без света

Жителям Днепра 9 ноября выключат свет.
Это касается абонентов ЦЭК и ДТЭК.
С 08:00 до 19:00 ориентировочно не будет света:
– ул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10Б;
– ул. Большая Деевская, 3, 4, 7, 22;
– ул. Водосточная, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39;
– ул. Генерала Пушкина, 1;
– ул. Гончарная, 6;
– ул. Рябиновая, 22А, 34, 36, 38, 42;
– ул. Семьи Кузьменко, 4А;
– ул. Железнодорожная, 1;
– ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14, 14Б, 15, 15А;
– ул. Ингульская, 60-114 (частично);
– ул. Старый путь, 13;
– ул. Кролевецкая, 3Д;
– ул. Левка Лукьяненка, 3, 3Г, 5, 7, 7А, 9, 15, 17, 19, 21;
– ул. Лоцманская, 2-12 (парные), 20, 22А, 164;
– ул. Луговская, 255А;
– ул. Ляшко-Попеля, 13, 19А, 21Б;
– ул. Макеевская, 1-22 (частично);
– ул. Мильмана, 69-150 (частично);
– ул. Мукаша Солокунова, 8К;
– ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
– ул. Олеся Гончара, 6, 8;
– ул. Роблена, 2;
– ул. Романа Мстиславовича, 1-27 (частично);
– ул. Руставели, 51-104 (частично);
– ул. Воспоминаний, 143;
– ул. Надежная, 21-134 (частично);
– ул. Старая Пристань, 84, 84А, 86, 88;
– ул. Староказацкая, 25;
– ул. Тополина, 8;
– ул. Черноземная, 1-47 (частично);
– ул. Шахтерская, 3;
– ул. Шевченко, 2, 4, 6, 7;
– ул. Щепкина, 8;
– ул. Юрия Кондратюка, 101, 111, 111А, 113;
– ул. Яворницкого, 6;
– ж/м Тополь-1, 1, 8, 8Б, 13, 14;
– ж/м Тополь-2, 14;
– пл. Шевченко, 4А;
– пер. Днепровский, 1/1;
– пер. Яворницкого, 6;
– просп. Леси Украинки, 15, 17Г;
– просп. Мануйловский, 65, 73, 75;
– просп. Александра Поля, 11А, 11Г, 13;
– просп. Свободы, 285-409 (частично);
– просп. Сергея Нигояна, 14, 16, 22, 26, 28;
– просп. Слобожанский, 1;
– станция Лоцманская, 2, 5, 12, 16, 18А, 20;
– возм. Лоцманский, 9, 9Д, 10А, 13Д, 13Г, 15, 20, 21;
– Донецкое Шоссе, 37, 37Д;
– Запорожское шоссе, 35, 48.
С 8 по 17:
ШИРОКОЕ:
Микрорайон Восточный 6,7,8,9,10,12
ДНЕПР:
улица Дмитрия Кедрина 36, 50 г;
улица Рабочая 79,81,83,85
СОФИЕВКА:
улица Рудышина 31,32,33,39А,40,41,42
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