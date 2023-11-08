Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вдруге за тиждень: у Дніпровському районі зафіксували спалах африканської чуми

Вдруге за тиждень: у Дніпровському районі зафіксували спалах африканської чуми

Сьогодні 19:22
просмотров

У Дніпровському районі на приватній фермі зафіксували спалах чуми свиней.

Новости Днепра про Вдруге за тиждень: у Дніпровському районі зафіксували спалах африканської чуми

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. 

До цього випадки захворювання на африканську чуму свиней фіксували у Петропавлівці Синельниківського району. Тоді інфіковане поголів’я виявили на двох об’єктах у приватному секторі. Це сталося 2 листопада. Фахівці вже провели необхідні епідеміологічні заходи. 

6 листопада черговий спалах зафіксували на території приватної ферми у селі Новомиколаївка Дніпровського району. Під час лабораторного дослідження матеріалів, відібраних у померлої тварини, виявили збудник африканської чуми свиней. 

Фахівці вже визначили вогнище та окреслили трикілометрову зону захисту та двокілометрову зону нагляду. 

Карантинні обмеження, введені в інфікованих об’єктах та неблагополучному пункті, будуть діяти протягом 40 днів після виконання Плану заходів з ліквідації захворювання на африканську чуму свиней.

Для довідки:

– африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней;

– для людини вірус небезпеки не несе;

– захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, механічно (продукти переміщуються транспортними засобами при переміщенні людей);

– вакцини від захворювання немає;

– майже все поголів’я хворих свиней гине.

Фахівці закликають повідомляти про виявлення хворого поголів’я до управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном 099 723 16 99

Читайте також:

Новости Днепра про Вдруге за тиждень: у Дніпровському районі зафіксували спалах африканської чумиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Жила у бруді, без газу та світла: 1,5-річну дівчинку з Кривого Рогу визволили від батьків через суд
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
Жила у бруді, без газу та світла: 1,5-річну дівчинку з Кривого Рогу визволили від батьків через суд

Дитину забрали від батьків, які тримали свою донечку в антисанітарії.

Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Як пройти безкоштовне обстеження у Дніпрі 2023: МРТ, УЗД, мамографію, кардіографію та онкоскринінг

Мегканці Дніпра можуть зробити деякі обстеження безоплатно. При цьому хворий…

На укриттях у Дніпрі з’явилися “мотиваційні” таблички
Новини Дніпра
Сьогодні 17:36
На укриттях у Дніпрі з’явилися “мотиваційні” таблички

У Дніпрі на модульних укриттях з'явилися таблички.

Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:18
Десятки “світлячків”: у Дніпрі в одному із парків знову засяяла ретро-гірлянда (ФОТО)

Цей парк дуже люблять мешканці та гості Дніпра.

Наверх