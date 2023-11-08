Вдруге за тиждень: у Дніпровському районі зафіксували спалах африканської чуми

У Дніпровському районі на приватній фермі зафіксували спалах чуми свиней.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

До цього випадки захворювання на африканську чуму свиней фіксували у Петропавлівці Синельниківського району. Тоді інфіковане поголів’я виявили на двох об’єктах у приватному секторі. Це сталося 2 листопада. Фахівці вже провели необхідні епідеміологічні заходи.

6 листопада черговий спалах зафіксували на території приватної ферми у селі Новомиколаївка Дніпровського району. Під час лабораторного дослідження матеріалів, відібраних у померлої тварини, виявили збудник африканської чуми свиней.

Фахівці вже визначили вогнище та окреслили трикілометрову зону захисту та двокілометрову зону нагляду.

Карантинні обмеження, введені в інфікованих об’єктах та неблагополучному пункті, будуть діяти протягом 40 днів після виконання Плану заходів з ліквідації захворювання на африканську чуму свиней.

Для довідки:

– африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней;

– для людини вірус небезпеки не несе;

– захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, механічно (продукти переміщуються транспортними засобами при переміщенні людей);

– вакцини від захворювання немає;

– майже все поголів’я хворих свиней гине.

Фахівці закликають повідомляти про виявлення хворого поголів’я до управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном 099 723 16 99

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