Вдруге за тиждень: у Дніпровському районі зафіксували спалах африканської чуми

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
До цього випадки захворювання на африканську чуму свиней фіксували у Петропавлівці Синельниківського району. Тоді інфіковане поголів’я виявили на двох об’єктах у приватному секторі. Це сталося 2 листопада. Фахівці вже провели необхідні епідеміологічні заходи.
6 листопада черговий спалах зафіксували на території приватної ферми у селі Новомиколаївка Дніпровського району. Під час лабораторного дослідження матеріалів, відібраних у померлої тварини, виявили збудник африканської чуми свиней.
Фахівці вже визначили вогнище та окреслили трикілометрову зону захисту та двокілометрову зону нагляду.
Карантинні обмеження, введені в інфікованих об’єктах та неблагополучному пункті, будуть діяти протягом 40 днів після виконання Плану заходів з ліквідації захворювання на африканську чуму свиней.
Для довідки:
– африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней;
– для людини вірус небезпеки не несе;
– захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, механічно (продукти переміщуються транспортними засобами при переміщенні людей);
– вакцини від захворювання немає;
– майже все поголів’я хворих свиней гине.
Фахівці закликають повідомляти про виявлення хворого поголів’я до управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном 099 723 16 99
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