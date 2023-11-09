В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 9 ноября, объявили предупреждение о метеорологическом явлении: в Днепре и местами по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
Отмечается, что уровень опасности – первый (желтый).
Прогнозируется:
9 ноября: Облачная погода. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по городу и местами по области порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток по области 6-11°С, по городу 8-10°С.
10 ноября: Облачно. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 6-11°С.
11 ноября: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С, днем 8-13°С.
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