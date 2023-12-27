В Днепре из-за обесточивания остановили котельную, которая отапливает более 50 домов: адреса

Сегодня, 27 декабря, в Днепре из-за отключения электроэнергии компанией ДТЭК остановили котельную, которая отапливает 51 дом. Поэтому временно без отопления остались жители улиц:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что подачу тепла возобновят, когда появится свет.
Обновлено: в связи с проведением специалистами КП «Теплоэнерго» аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе отопления также остановлена котельная, которая отапливает 65 домов. Поэтому временно отсутствует теплоснабжение у жителей центральной части города на улицах: 93-й Холодноярской бригады, Исполкомовской, Воскресенской, М. Грушевского, Короленко, Мечникова, Староказацкой, Сечевых Стрельцов, Троицкой, Фабра, Шевченко и просп. Д. Яворницкого.
Подачу тепла возобновят после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что 27 декабря в Днепре планово будут выключать свет: где именно.
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Александра Лучка
Автор:
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