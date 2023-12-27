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  • В Днепре из-за обесточивания остановили котельную, которая отапливает более 50 домов: адреса

В Днепре из-за обесточивания остановили котельную, которая отапливает более 50 домов: адреса

Сегодня 11:08
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Пока без тепла 51 дом.

Новости Днепра про В Днепре из-за обесточивания остановили котельную, которая отапливает более 50 домов: адреса

Сегодня, 27 декабря, в Днепре из-за отключения электроэнергии компанией ДТЭК остановили котельную, которая отапливает 51 дом. Поэтому временно без отопления остались жители улиц:

  • Молодежная,
  • В. Слипака,
  • Победы,
  • Киргизская,
  • Матросская,
  • а также пер. И. Франко.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что подачу тепла возобновят, когда появится свет.

Обновлено: в связи с проведением специалистами КП «Теплоэнерго» аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе отопления также остановлена котельная, которая отапливает 65 домов. Поэтому временно отсутствует теплоснабжение у жителей центральной части города на улицах: 93-й Холодноярской бригады, Исполкомовской, Воскресенской, М. Грушевского, Короленко, Мечникова, Староказацкой, Сечевых Стрельцов, Троицкой, Фабра, Шевченко и просп. Д. Яворницкого.

Подачу тепла возобновят после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что 27 декабря в Днепре планово будут выключать свет: где именно.

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Новости Днепра про В Днепре из-за обесточивания остановили котельную, которая отапливает более 50 домов: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за обесточивания остановили котельную, которая отапливает более 50 домов: адресаРусский

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