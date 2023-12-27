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  • У Дніпрі через знеструмлення зупинили котельню, яка опалює понад 50 будинків: адреси

У Дніпрі через знеструмлення зупинили котельню, яка опалює понад 50 будинків: адреси

Сьогодні 11:08
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Наразі без тепла 51 будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення зупинили котельню, яка опалює понад 50 будинків: адреси

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі через відключення електроенергії компанією ДТЕК зупинили котельню, яка опалює 51 будинок. Тому тимчасово без опалення залишилися мешканці вулиць:

  • Молодіжна,
  • В. Сліпака,
  • Перемоги,
  • Киргизька,
  • Матроська,
  • а також пров. І. Франка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що подачу тепла відновлять, коли з’явиться світло.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

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Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення зупинили котельню, яка опалює понад 50 будинків: адресиУкраїнська

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