У Дніпрі через знеструмлення зупинили котельню, яка опалює понад 50 будинків: адреси

Наразі без тепла 51 будинок.

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі через відключення електроенергії компанією ДТЕК зупинили котельню, яка опалює 51 будинок. Тому тимчасово без опалення залишилися мешканці вулиць:

Молодіжна,

В. Сліпака,

Перемоги,

Киргизька,

Матроська,

а також пров. І. Франка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що подачу тепла відновлять, коли з’явиться світло.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме.

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