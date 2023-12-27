У Дніпрі через знеструмлення зупинили котельню, яка опалює понад 50 будинків: адреси

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі через відключення електроенергії компанією ДТЕК зупинили котельню, яка опалює 51 будинок. Тому тимчасово без опалення залишилися мешканці вулиць:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що подачу тепла відновлять, коли з’явиться світло.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме.
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