27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

Отже, сьогодні у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Еще есть время зарядить телефон!

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