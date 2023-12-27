27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло.
Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт…
Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в…
В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят…
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
В Центре занятости назвали популярные профессии, которые люди выбирают для переквалификации.
В результате обстрела Херсона поврежден железнодорожный вокзал и один из эвакуационных поездов.
В сети снова разгоняют информацию о повестках в "Дії".
Аферисты пытаются "развести" людей с помощью фейковых посылок.
Жители Днепропетровщины могут самостоятельно проверить, сколько должны платить за доставку газа в 2024 году.
Водитель оставил женщину умирать на остановке.
В Синельникове из огня спасали дедушку.
Нужна ваша помощь в поисках!
Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!