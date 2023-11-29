В Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло

Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления.

Так, из-за отключения электроэнергии частной энергоснабжающей компанией остановлена котельная в Левобережной части города. Без тепла осталось 267 домов.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также из-за аварийного отключения электроэнергии обесточены 2 котельные КП «Теплоэнерго» в поселке Слобожанское. В настоящее время прекращена подача тепла по следующим адресам:

ул. Строителей, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Сухомлинского, 5, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50-А, 52, 54, 54-А;

ул. Парковая, 5;

ул. Тепличная, 1, 3, 9.

Теплоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии на котельные.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию.

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