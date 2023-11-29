В Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло

Так, из-за отключения электроэнергии частной энергоснабжающей компанией остановлена котельная в Левобережной части города. Без тепла осталось 267 домов.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Также из-за аварийного отключения электроэнергии обесточены 2 котельные КП «Теплоэнерго» в поселке Слобожанское. В настоящее время прекращена подача тепла по следующим адресам:
Теплоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии на котельные.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию.
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