У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення.

Так, через відключення електроенергії приватною енергопостачальною компанією зупинена котельня в Лівобережній частині міста. Без тепла залишилися 267 будинків.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також через аварійне відключення електроенергії знеструмлено 2 котельні КП «Теплоенерго» в селищі Слобожанське. Наразі припинено подачу тепла за наступними адресами:

вул. Будівельників, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28;

вул. Сухомлинського, 5, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50-А, 52, 54, 54-А;

вул. Паркова, 5;

вул. Теплична, 1, 3, 9.

Теплопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії на котельні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть електроенергію.

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