У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

Так, через відключення електроенергії приватною енергопостачальною компанією зупинена котельня в Лівобережній частині міста. Без тепла залишилися 267 будинків.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Також через аварійне відключення електроенергії знеструмлено 2 котельні КП «Теплоенерго» в селищі Слобожанське. Наразі припинено подачу тепла за наступними адресами:
Теплопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії на котельні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть електроенергію.
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