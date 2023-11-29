Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

Сьогодні 10:53
просмотров

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення.

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

Так, через відключення електроенергії приватною енергопостачальною компанією зупинена котельня в Лівобережній частині міста. Без тепла залишилися 267 будинків.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також через аварійне відключення електроенергії знеструмлено 2 котельні КП «Теплоенерго» в селищі Слобожанське. Наразі припинено подачу тепла за наступними адресами:

  • вул. Будівельників, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28;
  • вул. Сухомлинського, 5, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50-А, 52, 54, 54-А;
  • вул. Паркова, 5;
  • вул. Теплична, 1, 3, 9.

Теплопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії на котельні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимикатимуть електроенергію.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людину
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людину

Бережіть себе!

На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники
Новини Дніпра
Сьогодні 09:27
На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники

Важлива інформація!

Віддав життя за Україну: на війні загинув 43-річний солдат ЗСУ з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 09:01
Віддав життя за Україну: на війні загинув 43-річний солдат ЗСУ з Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛА
Новини Дніпра
Сьогодні 07:47
Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛА

Ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Наверх