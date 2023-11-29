Готовьте свечи: в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию

Подготовьтесь!

Сегодня, 29 ноября, в Днепре будут выключать электроэнергию.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Оранжевая: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (четные);

пер. Вячеслава Тютина: 1-4, 5А, 6-12, 14-16, 18, 20;

ул. Гавриленко: 8-А;

просп. Александра Поля: 90, 98.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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