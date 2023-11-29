Готовьте свечи: в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию

Сегодня, 29 ноября, в Днепре будут выключать электроэнергию.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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