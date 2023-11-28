Вблизи Днепра женщина родила ребенка в машине скорой: все ли хорошо с младенцем

Врачи Днепропетровщины снова принимали роды в машине "скорой".

В Новомосковском районе бригада скорой помощи, отвозившая беременную женщину в больницу, столкнулась с непредсказуемыми обстоятельствами. Об этом сообщает медик Татьяна Есич в Фейсбуке.

На днях к медикам поступило сообщение о схватках у 31-летней женщины. Самостоятельно пациентка добраться до больницы уже не могла, поэтому позвала на помощь «скорую». Через 10 минут фельдшеры забрали роженицу и увезли в роддом.

Довезти женщину в роддом не удалось. У нее начались стремительные схватки и ждать больше было нельзя. Как отмечают медики, беременная состояла на учете со сроком беременности 39-40 недель. При этом схватки уже продолжались около 2 часов.

Маленький житель Днепропетровщины родился прямо в автомобиле «скорой». Обошлось без осложнений, поэтому и мама, и младенец в порядке. Вместе с сыном женщина сейчас в больнице, но совсем скоро уедет домой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: